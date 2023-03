Yannick Delpech Côté Saveurs

Au menu, une soupe tarnaise, un cassoulet locale, une salade de foie, du melsat et des spécialités locales dont Yannick Delpech a le secret. Entre Colomiers et Gaillac, le chef toulousain nous parle de ses projets et revient sur son aventure avec le Michelin. Confidences et gourmandises.

Yannick Delpech © Radio France - Alban Forlot

Avec Elodie Pages et d'autres influenceurs du secteur de la "food" nous vous emmenons à la table de Yannick Delpech pour déguster des plats d'Occitanie accompagnés par les Vins Sincères de Ninon Boyer, des vins nature dans le Gaillaicois ce jour-là. Un moment suspendu, propice aux confidences du chef toulousain qui souhaite perfectionner sa connaissance des vignes et projette de mettre en bouteille son propre vin. loading Yannick Delpech annonce des nouveautés Dans son restaurant de Colomiers (31), Des Roses et des Orties , on peut désormais profiter du cadre exceptionnel pour un pique-nique sur l'herbe à l'extérieur chaque dimanche dès le 16 avril 2023 dans une formule à 48€ avec un grand buffet champêtre pour "Les Heures Blanches". Yannick Delpech vous prépare par ailleurs un dimanche de Pâques autour de l'agneau le 9/04. Et pour ceux qui souhaitent une ambiance "food et dj", il y a désormais les afterworks du jeudi soir dès 18h30 pour des soirées pintxos. A Pâques, Sandyan vous fait saliver avec les crazy ducks, des petits canards imaginés par Amandine André. Et vous pouvez toujours succomber pour la chocolatine XXL, viennoiserie à partager le week-end. Vous avez jusqu'à la fin de l'été pour découvrir la table d'hôte Cuisine Sans Dépendance située à Gaillac (81). Après 5 ans de partage dans le Tarn, Yannick Delpech va rapprocher son concept de la ville rose. Il sera toujours le seul à vous servir mais dans un nouveau lieu de Haute-Garonne. Toulouse où vous pouvez aussi profiter des bonnes charcuteries de Melsat . loading