Côté saveurs : Faire appel à un traiteur ?

Ivan Lefebvre de Saveurs Savoie nous invite à découvrir les produits qu'il aime travailler !

Saveur Savoie, entreprise dirigée par Ivan Lefebvre, chef et restaurateur, propose une cuisine nomade provenant de son restaurant. Offrant un service traiteur près d’Aix-les-Bains, de Montmélian et de La Ravoire, de haute qualité, Saveur Savoie prend en charge l’organisation de vos réceptions, dans le cadre d’un événement privé ou professionnel : mariage, anniversaire, séminaire, etc.

Afin de vous garantir un service haut de gamme, Saveur Savoie prend le soin de sélectionner tous les produits avec une certaine exigence. En effet, certains produits sont locaux, bios ou parfois les deux.

Saveur Savoie met un point d’honneur à travailler avec des produits frais et faits maison, et à vous proposer des recettes délicieuses qui varient en fonction des saisons. Votre traiteur tient également à travailler au maximum avec des produits issus de son propre potager.

Sachant que la réussite d’une réception repose en grande partie sur la qualité des préparations culinaires, elle met également à votre service des plateaux repas chics pour que vous puissiez proposer des amuse-bouches gourmands et délicieux à vos invités.

Choisissez ainsi les repas qui vous plaisent en quelques clics et profitez du savoir-faire de Saveur Savoie pour servir des aliments succulents à vos convives.

Plus d’infos sur les site de Saveurs Savoie