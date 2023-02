L’Auberge d’Aillon et d’Ailleurs au coeur des Bauges

Ail noir, aspérule odorante, Saint-Bruno, repas de la Saint Valentin : Bienvenue route de la Correrie, à Aillon-le-Jeune : L’Auberge d’Aillon et d’Ailleurs vous accueille au cœur des Bauges, et vous régale de produits locaux et de saison, travaillés par les chefs Marc Guy et Raphaëlle Seigneur.

. © Radio France

A l'auberge, dégustez les produits locaux agrémentés d'herbes sauvages, aspérule odorante, ail des ours, reine des prés, berce etc. L'Auberge d'Aillon et d'Ailleurs HÔTEL - AILLON-LE-JEUNE

795 Route de la Correrie, 73340, Aillon-le-Jeune

+33 4 58 39 01 30

accueil@aillon-ailleurs.com Plus d'infos sur leur site ICI