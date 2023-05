Les bons produits de la Ferme du Grand Chemin à Attignat-Oncin

Eric et Sarah sont à la tête de cette ferme . Ils sont naisseurs et engraisseurs ! Sur leur exploitation : Cochons et vaches

La ferme du Grand Chemin © Getty

Chipolatas Merguez Côtes marinées Jambons Pâtés Diots Salaisons PLus d'infos sur la page Facebook du Grand Chemin Le magasin à la fermre est ouvert (Jeudi, Vendredi 9h-12h / 16h-18h30, Samedi 9h-12h30)