Les fermes ouvrent leurs portes les 6 et 7 mai : Prenez la clé des champs !

Avec Agnès Prieur Drevon du Gaec Le Bouquet Savoyard à Sévrier, Cathy Berthet de la chèvrerie des Daines à Frangy et Samuel Duparc de l'exploitation Au Coin du Parc à Poisy

Bienvenue à la ferme est le 1er réseau agricole en France de vente directe et d’accueil à la ferme. Marque portée par le réseau des Chambres d’agriculture, Bienvenue à la ferme est créée en 1988 par et pour les agriculteurs.

Le réseau accompagne ses 10 000 adhérents dans leur quotidien et la diversification de leurs activités et de leurs revenus grâce aux circuits-courts et à l’accueil à la ferme. Les adhérents ont à leur disposition des outils (commercialisation, communication, réglementation...) ainsi que des conseillers à leurs côtés.

Plus d'infos sur le site de Bienvenue à la ferme