Le Restaurant L'Art Lie à Albertville, à la fraîche et en toute tranquillité

A la jonction de la Cité de Conflans et du centre-ville d'Albertville se niche, au bord de la rivière l'Arly, le restaurant L'Art Lie. Ici, on déguste une cuisine de qualité et de saison, qui met en valeur les producteur locaux, comme les caves d'affinage de Savoie à Rognaix. Ça sent bon le fromage!