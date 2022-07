Le Domaine Dupasquier à Jongieux, un plaisir pour les papilles qui dure depuis 5 générations

C'est une histoire de famille qui dure depuis 5 générations ! Le Domaine Dupasquier à Jongieux propose ses vins de l'été, dont un rosé très doux, et 6 cépages délicieux, dont la jacquère, exceptionnelle ! Et bien sûr, profitez des animations avec les altesses givrées et les estives :)