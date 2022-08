La bière made in Pays de Savoie de la Brasserie Caquot ,Antoine et Baptiste et Manon

Antoine et Baptiste se lancent en 2015 un défi : celui de composer leurs propres bières artisanales.

Soutenus par leurs proches, ils expérimentent et font tester leurs créations auprès de bars à bières de la région, à leurs familles et amis. Au fil des années et des essais, les recettes gagnent en maturité, affirment leur caractère et se font un nom dans l’univers de la bière traditionnelle.

Aujourd’hui, le succès des Bières de l’Ours tient autant à la singularité de leurs assemblages qu’à l’enthousiasme de leurs créateurs. Car dans chaque bouteille, Antoine et Baptiste développent toute leur passion du métier et l’affection pour leur Savoie natale.

Les frères Caquot entendent donner à la bière toutes ses lettres de noblesse et se positionner en professionnels des Arts de la table. C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’ils sont aujourd’hui en voie de qualification pour le prestigieux titre de Maîtres Artisans.

