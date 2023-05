La Méthanerie, un lieu convivial et gourmand à St-Christo-en-Jarez

La Méthanerie, synonyme de Terrasse, BBQ, plancha, été, amis, famille, grand air

Ouvert l'été dernier à la place du restaurant " Le Serpolet", la Méthanerie se veut être un lieu de convivialité où, après une jolie rando sur le sentier du Sabot bleu ou du célèbre GR7, vous pourrez reprendre des forces.

Des plats de saison élaborés à partir des produits locaux, des BBQ et des planchas pour s'offrir un moment de détente en terrasse, des soirées thématiques et quelques concerts. Les occasions et les propositions gastronomiques ne manquent pas.

Fréderic Joly et son chef David Robillard sont aux petits soins pour vous faire passer de bons moments et pour les plus gourmands, se régaler d'un nouveau dessert à la fraise dont on cherche encore le nom mais qui laisse présager beaucoup de gourmandise.