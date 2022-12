Les conseils de Jimmy, caviste "A vin pas des marches" pour terminer l'année en finesse

Savoir accueillir la nouvelle année avec modération et la qualité des vins de notre terroir

On a envie de sortir les paillettes et de faire la fête pour accueillir, comme il se doit cette nouvelle année 2023

Si à Noel on se rassemble plutôt en famille et autour d’un bon repas, à la Saint- Sylvestre on privilégie la fête entre amis autour d’une coupe de champagne ou d’un verre de bon vin.

Et, la modération a bien meilleur goût quand on a pris soin de bien choisir ses vins.

A quelques heures du réveillon, Jimmy, caviste à "Vin pas des Marches" nous distillera ses meilleurs conseils pour finir l’année et commencer la nouvelle avec goût, tout en finesse et avec modération.