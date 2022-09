Le restaurant "Le Don Camillo" c'est La cuisine italienne, situé en plein centre ville d’Orléans.

Le Don Camillo, restaurant et cuisine italienne, situé en plein centre ville d’Orléans vous convie à partager un moment chaleureux autour de sa carte où l’ensemble de nos plats sont faits maison sur place. Ouvert depuis 1993, le Don Camillo laisse place à 5 salles pouvant accueillir entre 130 à 160 couverts ainsi que la terrasse de 80 places pour profiter de cette rue piétonne orléanaise à deux pas de la place du Martroi.

La tonalité italienne affirmée en 2019, suite à une cure de rajeunissement salutaire, n’est pas que sur les murs ! Elle est aussi dans l’assiette. Les matières premières importées d’Italie pour certaines, pour d’autres de producteurs locaux, ont été soigneusement sélectionnée. Pour preuve, la stracciatela , un vrai délice ou encore notre burrata en antipasti pour vous un apéritif ou une entrée.

Aujourd’hui, l’immense cuisine ouverte témoigne de la volonté délibérée d’instaurer une relation privilégiée avec les clients. Cet espace de restauration, est voulu convivial, afin que vous puissiez vous l’approprier et le transformer en un véritable lieu d’échange, où vous aurez plaisir à prendre vos repas et à partager des déjeuners et dîners entre amis. Vous pouvez apercevoir notre machine à pâtes car nos pâtes sont faites sur place.

Restaurant "Le Don Camillo" 54 rue Saint Catherine 45000 Orléans

02 38 53 38 97 - don-camillo-orleans.fr