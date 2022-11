Le restaurant "Olivier" à La Ferté-St-Aubin propose des préparations aux goûts raffinés !

Mettant tout en œuvre pour assurer votre confort, le restaurant Olivier à La Ferté-Saint-Aubin n’utilise que des ingrédients de qualité lors de ses préparations. L' équipe sélectionne minutieusement ses boissons et met à votre disposition au comptoir, des bouteilles qui vous raviront par leurs saveurs. Le restaurant Olivier propose : bières, vin ainsi que des liqueurs d'Olivet. Le restaurant dispose d’un espace intérieur cosy avec terrasse, ainsi qu’une salle à l’étage que vous pourrez privatiser pour vos événements privés et professionnels, et y assister à des soirées à thème. Des risottos aux cèpes, des cheeseburgers, des Tartares aux bœufs charolais, des salades aux tartines de chèvres, des cocottes de tête de veau traditionnelles, des cuisses de canards confites, des cafés délicats, des vins traditionnels, de la musique… rendez-vous au restaurant.Le chef se fera un plaisir de vous faire découvrir et redécouvrir des recettes authentiques revisitées par ses soins, assaisonnées par une touche d’originalité et de passion.

37 Rue Général Leclerc 45240 La-Ferté-Saint-Aubin - Tél. 02 38 47 54 51 Ouvert du mardi au samedi 9h à 14h00 et de 19h30 à 21h30