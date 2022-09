Le restaurant "Le Pavillon Bleu" est un hymne à la fraîcheur qui fera voyager vos papilles

C’est avec une attention toute particulière que Agnieszka et Bertrand Béreaud et son équipe, vous invitent à passer un agréable moment au sein de leur établissement. Un service discret, efficace et de qualité sauront vous séduire. En terrasse pendant la période estivale le long du Loiret ou dans la salle cossue aménagée dans un ancien hangar à bateau, l'équipe propose de découvrir une cuisine pleine de saveurs, un hymne à la fraîcheur qui fera voyager vos papilles. Le chef de cuisine attache une attention toute particulière à travailler des produits régionaux au fil des saisons (gibiers, champignons, légumes…).

Le restaurant est ouvert de 12h – 14h , 19h30 – 21h30 avec une fermeture hebdomadaire le dimanche soir et lundi toute la journée

Le restaurant " Le Pavillon Bleu" - 351 Rue de la Reine Blanche, 45160 Olivet

Réservez au 02 38 66 14 30