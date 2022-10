Le restaurant gastronomique « Le Week-End », à Chécy, fête ses 50 ans cette année. Bon anniversaire !

Restaurant – Traiteur – Cave - 1 place du cloître | 45430 Chécy - 02 38 86 84 93 / Ouvert tous les jours sauf Dimanche soir, Lundi et Mardi.

L’établissement, racheté en mars 2004 par l’Orléanais Frédéric Arlettaz, totalement rénové en 2012, peut accueillir 120 couverts dont 40 en terrasse, dispose de deux salles de restauration et d’une salle de réunion. Diplômé du lycée hôtelier Albert-Bayet de Tour et sommelier conseil, il a notamment exercé pendant quatre ans au Fouquet’s Bastille, au Méridien Étoile et aux Salons de l’Arc devenu l’Étoile. Sommelier directeur à l’Orée des chênes de La Ferté puis au Jacques Cœur, à Bourges, où il rencontre le cuisinier Christophe Auterioux qui le suivra à Chécy.

Le Week-End - Frederic Arlettaz © Radio France