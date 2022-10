À la Bonne Pioche d'Orléans, pas de chichis. On joue, on mange, on papote. !

A la Bonne Pioche, vous avez 3 espaces : au rez-de-chaussée, une ludothèque de plus de 650 jeux de société pour tous les âges et tous les goûts, une boutique de nos meilleurs jeux et le bar. Au 1er étage, la salle principale pour jouer tout en se restaurant en toute tranquillité (avant la cohue de 19H00).

​Au 2ème étage, des animations variées vous sont proposées chaque semaine à partir de 20h : des blind-tests musicaux, des quiz multi-thèmes, des after-works, des soirées "Social club", des parties de loup-garous, des murders party...

Dans un joyeux brouhaha, l'équipe vous cantine des hot-dogs gourmands et des bagels savoureux sans prise de tête. On commence par une petite planche de saucisson fromage entre ami(e)s, accompagnée d'une bière rafraichissante ou d'un bon vin de pote et on craque après pour une gaufre liégoise régressive.

​Du côté du bar, nous avons des bières et limonades locales, des citronnades et thé glacé maison et des cocktails concoctés avec amour.

Qu'attendez-vous pour venir ?

92 quai du châtelet 45 000 Orléans - 09 50 02 09 97 - cafebonnepioche.com

Facilité d'accès : Tram A : Arrêt Les Halles à 5 mn à pied / Tram B : Arrêt De Gaulle à 10mn à pied / Parking payant : Parking "Halles" à 3 mn à pied et Station vélib : à 3 mn à pied

À La Bonne Pioche © Radio France

