Le restaurant "Pastel's" à Orléans propose une cuisine afro-latine créative.

Un nouveau concept qui revisite les pastels en fusionnant la street-food d’Afrique de l'Ouest et d’Amérique du Sud pour proposer une cuisine afro-latine créative. Le concept se décline avec un service à table mais aussi en corner-food avec de la vente à emporter et de la livraison.

Pastel’s est une histoire de voyage, de partage et d’amour de la cuisine. Le concept de "chausson" qui consiste à farcir une pâte, la refermer et la cuire est universel et présent aux quatre coins de la planète. Il en existe de nombreuses de variantes à travers le monde, préparées à base de différentes pâtes, farces, modes et temps de cuisson.

Le produit phare ici c’est le chausson, il peut être salé ou sucré. On l'appelle “Pastel” en Afrique de l’ouest, “Empanadas” en Amérique du sud, “Rissoles” en France, "Coca" en Algérie …

Chez nous, ils sont faits maison avec des ingrédients de qualité et beaucoup d’amour.

Chez Pastel's vous ne trouverez pas de grandes marques de sodas ou de produits transformés industriels avec conservateurs et colorants artificiels !

De la pâte aux boissons, en passant par les desserts, chez nous, tout est frais, local, bio ou issu de l’agriculture raisonnée! Nous ne proposons que des produits dont nous pouvons être fiers.

De Dakar à Buenos Aires, venez découvrir une adresse unique pour un merveilleux voyage culinaire.

171 rue de Bourgogne 45000 Orléans – 09 54 25 25 75 - pastels-restaurant.com