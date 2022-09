A Gien, le restaurant "Au Café Bouche B" vous accueille dans une ambiance rétro et chaleureuse.

"AU Café Bouche B" est un café restaurant à Gien, situé sur les hauteurs de Gien, face au château, notre café restaurant vous accueille dans une ambiance rétro et chaleureuse, où il fait bon vivre et bien manger. D’une capacité d’environ 60 places assises, la salle du Café bouche B vous ouvre ses portes du lundi au samedi de 8h30 à 18h et le vendredi jusqu'à 00h. La terrasse plein sud, une vue panoramique, des chaises bistrot, une table en châtaigner massif pour lire ou jouer à des jeux de société, la collection de vieux moulins à café accrochée au mur, la petite épicerie remplie des délices de nos producteurs locaux, des thés uniques à déguster, la bonne humeur d'une équipe engagée, une verrière laissant entrevoir la cuisine, des p'tits plats aux mille saveurs préparés par la Chef...À chacun de se laisser charmer par les singularités du Café bouche B

Au Café bouche B, inutile d’attendre que nous vous apportions la carte, les règles du jeu sont affichées au mur ! Nous avons décidé de travailler exclusivement à l’ardoise. Nos propositions changent pratiquement tous les jours, en fonction de l’inspiration de la Chef. Son défi ? Sublimer les produits de la région, en vous proposant une cuisine familiale, créative et gourmande, imprégnée de saveurs métissées. Au choix, deux entrées, deux plats et deux desserts, réinventés au quotidien, pour le plus grand plaisir de vos papilles... Des plats savoureux à la croisée d’une cuisine traditionnelle, gastronomique et du monde.

Restaurant "Café Bouche B" 2 Rue Vieille Boucherie, 45500 Gien

02 18 11 69 17 - cafe-bouche-b.com