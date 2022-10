"La Marine" Un restaurant au bord de la Loire participe à l'opération Automne Gourmand dans le Loiret.

AUTOMNE GOURMAND dans le Loiret c’est du Mardi 1er Novembre 2022 au Mercredi 30 Novembre 2022. À cette occasion 14 restaurants vont être mis à l'honneur dans l'émission "côté saveurs - la bonne adresse gourmande" avec l'animateur Pascal Hernandez en direct à 10h05. Pour cette 3ème édition le thème va éveiller les papilles. "Les JARDINS NOURRICIERS" : de la Terre à l’Assiette ! Nouvelles Renaissances en Région Centre Val de Loire

Le restaurant La Marine vous ouvre ses portes pour vos déjeuners et dîners. Le chef vous propose une carte de saison pleine de saveurs, mêlant tradition et modernité. Sa terrasse à l'ombre des tilleuls, au bord de l'eau, entre canal et Loire, enchantera vos étés. Sa cheminée et son décor traditionnel réchaufferont vos journées d'hiver.

CUISINE TRADITIONNELLE Service à partir de 12h00 pour le Déjeuner et 19h30 pour le Dîner. FERMETURES LE DIMANCHE, LUNDI ET MARDI SOIR

Pour toute réservation : Restaurant de la Marine, 12 l'Embouchure à Combleux 02.38.55.12.69