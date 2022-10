Le restaurant "Eugène" participe à l'opération Automne Gourmand dans le Loiret.

AUTOMNE GOURMAND dans le Loiret c’est du Mardi 1er Novembre 2022 au Mercredi 30 Novembre 2022. À cette occasion 14 restaurants vont être mis à l'honneur dans l'émission "côté saveurs - la bonne adresse gourmande" avec l'animateur Pascal Hernandez en direct à 10h05. Pour cette 3ème édition le thème va éveiller les papilles. "Les JARDINS NOURRICIERS" : de la Terre à l’Assiette ! Nouvelles Renaissances en Région Centre Val de Loire

les-toques-du-loiret.com

La table à la jolie déco chaude est l’une des plus courues du Loiret. Il faut dire qu’après des classes faites chez les plus grands et une belle association parisienne avec Gilles Epié son « père spirituel », Alain Gérard a installé Eugène à Orléans pour le plus grand bonheur de sa clientèle. Chez Eugène, La gentillesse de l’accueil n’a d’égale que la qualité du service, la réservation s’impose. Petits salons privés à l’étage.

Breton d’origine, Alain Gérard associe son marché de produits du terroir, aux saveurs du grand sud, sa source d’inspiration. On se régalera d’une pissaladière aux anchois, de poulpes à la plancha, d’un bar grillé à la plancha et pour les amateurs de viandes d’une pintade aux épices ou encore d’un carré de cochon de lait et lasagnes de ricotta aux herbes. Vins à la hauteur. Une bien belle adresse.

Restaurant "Eugène" © Radio France