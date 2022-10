Le restaurant "Ver di Vin" un lieu atypique situé au cœur du quartier Historique de la vieille ville d’Orléans

AUTOMNE GOURMAND dans le Loiret c’est du Mardi 1er Novembre 2022 au Mercredi 30 Novembre 2022. À cette occasion 14 restaurants vont être mis à l'honneur dans l'émission "côté saveurs - la bonne adresse gourmande" avec l'animateur Pascal Hernandez en direct à 10h05. Pour cette 3ème édition le thème va éveiller les papilles. "Les JARDINS NOURRICIERS" : de la Terre à l’Assiette ! Nouvelles Renaissances en Région Centre Val de Loire

Les amateurs y viennent autant pour le contenu que pour le contenant. Avec ver di vin, Sabine et Laurent Brochard ont réussi à marier dans un lieu unique œnologie et gastronomie.

Installés depuis 2011, en plein cœur du centre historique d’Orléans, Sabine Brochard « Chef d’orchestre » et Laurent Brochard « aux fourneaux » ; s’activent à marier œnologie et gastronomie dans un caveau datant du XIII-XVème Siècle .

N’ayez pas peur de pousser la porte et d’y découvrir la cuisine au rez de chaussée. Il vous faudra descendre les escaliers pour accéder à cet écrin remplit de charme, un cadre unique où deux passions s’expriment :

– Sabine Brochard, Sommelière de métier (Caviste sur Orléans : l’Ange Vins Cave depuis 2001)

– Laurent Brochard, Cuisinier de métier et passionné par les spiritueux : whisky, rhum, saké… .

Côté « vin », vous y trouverez un large choix de vins au verre (une sélection de 28 références). Des vins de Loire, de France et du Monde complètent la carte avec une sélection très personnelle de bouteilles. Une carte des vins régulièrement récompensée par la presse et des concours.

Une sélection qui suit la saisonnalité pour rejoindre la cuisine du Chef : une cuisine gourmande, conviviale, soignée, éclectique, … des produits frais, de saison…

Ce mariage « œnologie et gastronomie » s’ouvre à des moments de partages en fonction de vos projets : un déjeuner d’affaires… une soirée pour un tête à tête … avec des amis (enterrement de vie…, anniversaire…) ou en famille (baptême, mariage…) ; mais aussi pour vos repas d’entreprise (CE, départ en retraite, remerciements, worshop…).

Nous organisons régulièrement des ateliers et dîners dégustations. Il vous est d’ailleurs possible de venir déguster simplement un verre (avec modération) car la carte est également ouverte à des formules apéritives en soirée.

Il ne vous reste plus qu’à découvrir nos cartes ouvertes au déjeuner et au dîner.

Un unique menu « retour du marché » est proposé au déjeuner du Mercredi au Vendredi.

La « carte » est proposée au dîner du Mardi au Samedi.

2 Rue des 3 Maries, 45000 Orléans - 02 38 54 47 42