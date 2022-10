Le restaurant "La table d’A côté" à Ardon offre à ses hôtes une expérience mémorable.

AUTOMNE GOURMAND dans le Loiret c’est du Mardi 1er Novembre 2022 au Mercredi 30 Novembre 2022. À cette occasion 14 restaurants vont être mis à l'honneur dans l'émission "côté saveurs - la bonne adresse gourmande" avec l'animateur Pascal Hernandez en direct à 10h05. Pour cette 3ème édition le thème va éveiller les papilles. "Les JARDINS NOURRICIERS" : de la Terre à l’Assiette ! Nouvelles Renaissances en Région Centre Val de Loire

200 ALLÉE DES 4 VENTS, 45160 ARDON - CONTACT@LATABLEDACOTE.FR - 02 38 61 48 07

Entre l’Orléanais et la Sologne, aux portes du golf de Limère, la Table d’à Côté, s’inscrit dans son environnement de chasse et de forêt pour vous offrir une cuisine de terroir au plus proche de la nature dans un cadre moderne.

la Table d’à Côté © Radio France