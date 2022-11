MiX cuisine & partage à Orléans, participe à l'opération "Automne Gourmand"

AUTOMNE GOURMAND dans le Loiret c’est du Mardi 1er Novembre 2022 au Mercredi 30 Novembre 2022. À cette occasion 14 restaurants vont être mis à l'honneur dans l'émission "côté saveurs - la bonne adresse gourmande" avec l'animateur Pascal Hernandez en direct à 10h05. Pour cette 3ème édition le thème va éveiller les papilles. "Les JARDINS NOURRICIERS" : de la Terre à l’Assiette ! Nouvelles Renaissances en Région Centre Val de Loire

les-toques-du-loiret.com

MiX est un restaurant/salon de thé alternatif qui propose des plats 100% faits maison, frais, et cuisinés à base de produits locaux et de saison !

Brunch tous les 4e dimanches de chaque mois.

Alors comment ça se passe ? Pas de service à la table, je m'installe et commande au comptoir. Quand c'est prêt on vous appelle ou on vous amène votre plat, c'est selon le débordement ambiant !

21 Rue des Carmes 45000 ORLEANS - 02 38 55 32 70 - mix.cuisine@orange.fr