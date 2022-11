B. Glacier est un artisan glacier d'Orléans qui propose également un salon de thé. On peut y déguster les délicieux sorbets et glaces faits maison (avec des produits glacés saisonniers) ainsi que des plats sucrés et salés à la carte, qui change chaque année. Ainsi, sur la carte salée on peut savourer des salades, des croques, des plats de viande, etc. et sur la carte sucrée des pâtisseries et crêpes. Une boutique de verrines et desserts glacés ainsi que de macarons et cubes parfums est également proposée.

8 Rue des Albanais, 45000 Orléans - 02 38 53 58 34