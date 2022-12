A deux pas du château de Chamerolles, l'équipe du restaurant "Le Lancelot" vous accueille.

Le restaurant bistro-gastronome Le Lancelot et sa terrasse fleurie honorent les chevaliers de la table ronde par sa décoration recherchée et son ambiance chaleureuse.

A deux pas du château de Chamerolles, au cœur du petit village de Chilleurs-aux-bois, le restaurant Bistro Gastronome Le Lancelot et sa terrasse fleurie honorent les chevaliers de la table ronde par sa décoration recherchée et son ambiance chaleureuse. Par ailleurs, le Lancelot est entrer au Guide Michelin Bib Gourmands 2015. Catherine Delacoute, propriétaire et chef du restaurant savoure cette distinction qui place son établissement parmi les 651 tables couronnées d’un Bib gourmand dans le nouveau millésime de ce guide, petit frère du Guide Michelin. Elle se fera un plaisir de vous recevoir dans ses différentes salles pour vos manifestations personnelles ou professionnelles. Le Lancelot vous fera découvrir sa cuisine inventive et raffinée, parfumée de saveurs de tous horizons et de toutes saisons.

restaurantlelancelot.com - 02 38 32 91 15 - 12 Rue des Déportés, 45170 Chilleurs-aux-Bois