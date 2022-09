Mamie Miam Miam à Orléans c'est des gaufres, des glaces, des salades... mais aussi un service traiteur.

Mamie Miam Miam est un restaurant proposant gaufres sucrées, salées, fourrées ainsi que des Poke Bowl (plat composé de poisson cru coupé en dés) et salades. Sans oublier les fameux milk-shakes à l'américaine ! Tout est fait maison. Mamie Miam Miam est un concept de restaurant gourmand, cocooning et régressif. Ainsi, outre le miam miam, on peut jouer à des jeux de société, lire des BD ou Mangas, regarder la télé ... et même jouer à la Game Boy !

Mamie Miam Miam Propose également un service traiteur .

02 38 91 64 27 - Contact@mamiemiammiam.fr

1 rue Jean hupeau 45000 Orléans - mamiemiammiam.fr