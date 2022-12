Le restaurant "Le Montafilan" à Mareau-aux-Bois, un bistrot où vous pouvez manger presque à toute heure.

Situé dans un charmant village, avec un cadre et un lieu calme.

Un bistrot où vous pouvez manger presque à toute heure. Les tenanciers très sympathiques sont là pour vous faire passer un bon moment. Le bar propose des animations régulières (repas à thème, karaoké, concerts, etc.). Ces charmants restaurateurs vous proposent leur menu du jour ou menu à la carte sur place ou à emporter. Élaboration à partir de produits frais et fait maison Épicerie (avec dépôts de pain, de gaz) ouverte journée continue aux mêmes horaires que le bar-restaurant. Privatisation possible pour des événements.

2 Rue de Montafilan à Mareau-aux-Bois - 02 38 34 00 95 - le.montafilan@yahoo.com