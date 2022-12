Venez savourez une cuisine traditionnelle au restaurant "La Fontaine" à Artenay.

Restaurant - traiteur à Artenay, la Fontaine est un établissement très apprécié pour sa cuisine traditionnelle et la qualité de son service. En effet c'est un restaurant accueillant des habitués mais aussi de nombreux touristes de passage. C'est un lieu chaleureux situé dans le village d'Artenay aux portes de la Sologne et des plaines de la Beauce, pour la petite histoire sachez le restaurant "La Fontaine" a été aménagé dans un ancien relais de poste, ce qui donne du caractère et un charme. ne vous arrêtez pas la, après un bon repas, allez visiter le moulin de pierre d'Artenay mais aussi le musée du Théâtre Forain.

2 Pl. de L Hôtel de ville à Artenay - 02 38 80 00 06