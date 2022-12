"La petite Venise" à Montargis c'est une péniche-restaurant située sur le canal du Loing.

Amarré quai du Pâtis, La Petite Venise a rouvert ses portes le 10 octobre ! C'est une péniche-restaurant située sur le canal du Loing, à une heure de Paris et d’Orléans. Sur le pont, en terrasse vous découvrirez une vue atypique sur Montargis, où se mêlent plaisance et convivialité. À l'intérieur une salle de restaurant vous accueille dans une ambiance cosy. Aux menus, nous vous proposons une cuisine traditionnelle, raffinée, avec des produits frais et locaux pour le plus grand plaisir des papilles.

Quai du Pâtis à Montargis - 06 68 65 58 87