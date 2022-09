Sur le "Bateau Lavoir" c'est une restauration traditionnelle française, réalisée à partir de produits frais.

Le Bateau Lavoir Orléans est un Restaurant – Bar – Evènement, amarré quai de Chatelet à Orléans. L’objectif visé par l’équipage est d’offrir un moment convivial basé sur la satisfaction du client et le plaisir partagé, un ressenti de « bien-être », de confort, une sensation de dépaysement au contact de la Loire et son patrimoine. Vous trouverez à bord du Bateau Lavoir, une restauration traditionnelle française, réalisée à partir de produits frais et fait maison. Le chef propose une cuisine épurée, où le produit est au centre de l’assiette. Ainsi, la carte, d’inspiration régionale et vallée ligérienne, met en valeur les produits de saison. Nous vous accueillerons sur le Bateau Lavoir pour un déjeuner d’affaires, un repas romantique, un dîner en famille ou entre amis…

1 Pl. du Châtelet, 45000 Orléans - 02 38 88 93 23

bateaulavoir-orleans.fr