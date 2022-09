Le restaurant "L'Orangerie" à Montargis vous propose une cuisine traditionnelle.

En plein centre de la commune de Montargis, le restaurant l’Orangerie du Lac est un lieu idéal pour passer des moments inoubliables. Dans un espace chaleureux et intime vous goûterez aux plaisirs gastronomiques préparés par le chef Franck Foucard et son équipe. Pour le déjeuner et le dîner, Catherine et Franck, vous accueillent du mercredi au samedi ainsi que pour le déjeuner du dimanche midi. ils vous feront déguster une cuisine authentique, inspirée des plats traditionnels respectueux des saisons. La qualité de l’accueil et du service ainsi que la convivialité de l’espace font du restaurant l’Orangerie du Lac, un lieu privilégié pour un déjeuner d’affaire, un repas entre amis ou en famille. Ils disposent de plusieurs salles de restaurant de capacité variable de 15 à 40 personnes, permettant d’organiser vos événements exceptionnels (mariage, baptême, anniversaire…) en ayant toujours un cadre adapté à vous proposer. Le restaurant l’Orangerie du Lac, est le lieu à visiter sans tarder avec une carte qui change à chaque saison et un grand choix de plats délicieux.

Restaurant ' L'Orangerie du Lac - 57 Rue Jean Jaurès, 45200 Montargis

02 38 93 33 83 - restaurant-orangerie-montargis.com

Du 1er octobre au 13 novembre 2022 place au 35ème Mois de la Gastronomie des restaurateurs du Montargois. Des restaurateurs du Montargois mettent les petits plats dans les grands