"Les Domaines Qui Montent" à Olivet c'est des vins et des produits du terroir autour de tables d'hôtes.

Des saveurs et une carte des vins uniques aux tables d’hôtes !

Pour vous faire découvrir nos vins et produits du terroir, nous avons créé un concept exceptionnel de tables d’hôtes. Chaque jour, venez profiter d’un moment convivial autour d’un repas généreux et d’une carte des vins atypique pour l’accompagner. Dans l’assiette, nos tables d’hôtes mettent à l’honneur chaque jour un plat cuisiné par l’un de nos artisans. Généreux, nos menus ne trompent pas les épicuriens avertis et vous invitent à goûter au meilleur de nos terroirs !La formule du caviste vous régale d’un plat de résistance servi comme à la maison + au choix :

l’entrée du jour

OU le plateau de fromages fermiers, où chacun peut se régaler à discrétion

OU le dessert de saison

Animés par l’esprit vigneron, nous vous guidons naturellement vers des menus où les plats appellent les vins de nos caves. Chez nous, vous trouverez bien plus qu’une simple carte des vins : promenez-vous dans la cave ou laissez-vous guider par votre caviste pour choisir votre vin. Toutes les bouteilles sont au même prix sur place qu’à emporter ! Et si vous ne terminez pas la bouteille, vous pouvez l’emporter chez vous ! Grâce à cette carte des vins originale vous pourrez déguster de grands crus à prix très doux.

lesdomainesquimontent.com - 934 Rue de Bourges, à Olivet - 02 38 24 34 48