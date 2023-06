Des apéritifs naturels sans alcool mais pétillants.

Alexia Duquesne, naturopathe. Rouen et Ménilles

Le kéfir (aussi appelé champagne du Caucase) est une boisson fermentée à base de lait ou d'eau sucrée. Il est produit en utilisant des grains de kéfir, qui sont des cultures bactériennes et de levures. Le kéfir est une source naturelle de probiotiques, de vitamines et de minéraux, et il est souvent considéré comme bénéfique pour la santé digestive. Il peut avoir un goût légèrement acidulé et pétillant, et il peut être consommé tel quel ou utilisé dans des recettes telles que des smoothies ou des desserts.