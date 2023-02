Eric Caron de la cidrerie du pays des coudriers a choisi l'année 1976

En 1976 Eric Caron a 15 ans, il est fan de l'équipe de foot de St Etienne, il se souvient aussi de la sécheresse

Côté saveur le dimanche accueille un invité qui a forcément quelque chose à voir avec la cuisine, chef, artisan, producteur et un petit défi à relever, se souvenir d’une année marquante dans sa vie, personnelle ou professionnelle. Un choix qui nous permet de remonter le temps, de nous remémorer quelques évènements qui ont jalonné cette année-là.

Eric Caron, producteur de cidres fermiers et de jus de pommes a choisi l'année 1976, la grande époque des verts, l'équipe de foot de St Etienne dont il est fan "Qui c'est les plus forts évidemment c'est les verts". C'est aussi l'année de la canicule et pour un fils d'agriculteurs, ça marque les esprits.

Cette année là :

Des grandes figures de la vie culturelle française nous quittent : André Malraux, Jean Gabin, Raymond Queneau

Le 21 janvier c'est le 1er vol du Concorde qui relie paris à Rio de Janeiro

En Avril Peugeot prend le contrôle de Citroën avec l’aide de Michelin. C'est aussi l'année d'une canicule qui a donné lieu à un impôt sécheresse. Toute la France en souffre, dans les champs et à la ville ou dans les entreprises il faut s'adapter et trouver des solutions quand c'est possible.

Cette année là on écoutait à la radio :

Michel Sardou : Le France Nicolas Peyrac : Et mon père Alain Souchon : Bidon le choix de notre invité Dalida : J'attendrai Sylvie Vartan : Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes ?

Eric Caron aime la musique et va régulièrement aux concerts.

Voilà presque 30 ans qu'Eric Caron a planté ses premiers pommiers. Si au début ses 1ers cidres n'ont pas franchi la porte de la maison, aujourd'hui son cidre fermier et ses jus de pommes sont largement appréciés et récompensés.

