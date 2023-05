Hubert Corpet et l'année 1983

Avoir 20 ans en 1983, un moment qui a marqué notre invité Hubert Corpet, agriculteur et arboriculteur à St Thibault dans l'Aisne

Hubert Corpet est agriculteur, il cultive des arbres fruitiers, essentiellement des pommes et des poires à St Thibault dans l'Oise à la ferme de la Mortelette. En culture bio depuis longtemps, il est en train de passer une étape supérieure en appliquant les procédés de la biodynamie.

Cette année là

En février Peugeot lance la 205

Et Le 28 février c’est la commercialisation du 1er disque compact. C’est la mise sur le marché, en 1985, de l’album Brothers in Arms , du groupe Dire Straits (premier album entièrement numérique), qui démocratise le CD : l’album se vend à plus d’un million d’exemplaires. Il ne fait plus de doute que le CD apparaît comme le support sonore de l’avenir.

Vos goûts musicaux, classique rock, variété, jazz ? " De tout tant que ça ne m'écorche pas les oreilles"

28 mars : arrêté et circulaire qui renforcent le contrôle des changes afin de limiter l'évasion de capitaux français à l'étranger. Les Français, soumis au plan de rigueur qui leur interdit de sortir de l'argent du pays, sont obligés de passer leurs vacances en France. Chaque adulte a seulement le droit de changer 1 500 francs en devises étrangères pour toute l'année fiscale ; d'autre part leur carte de crédit est bloquée hors de France, les transferts financiers doivent être justifiés et sont aussi limités à 1 500 francs par trimestre.

On a peine à se souvenir 😊

Le voyage pour vous ça résonne comment ? "De très bons souvenirs, j'ai beaucoup voyagé, Asie, Amérique du sud...Aujourd'hui avec les gaz à effets de serre, je choisirai sûrement le voilier pour voyager, mais il faut du temps".

En mai, le professeur Luc Montagnier et une jeune chercheure Françoise Barré Sinoussi découvrent le virus du sida. Ils obtiendront le prix Nobel 25 ans plus tard

Le 5 juin Yannick Noah remporte la finale de Roland Garros Archive sonore

Et le Tour de France est gagné par Laurent Fignon, un autre français

Cette année-là on écoutait à la radio :

Jean Jacques Goldman Quand la musique est bonne, Rose Laurens Africa Les Forbans, Chante Eurytmics, Sweet dream Irène Cara, Flashdance Daniel Guichard, Le Gitan Le Cie Créole, C'est bon pour le moral

On en parle bcp en ce moment du Sida puisque cela fait 40 ans que le virus a été découvert. Des témoignages poignants, qui nous rappellent aussi que, avant le sida il y avait la répression dans les milieux homosexuels. Ça n’est qu’en 82 qu’une loi fut votée pour la dépénalisation.

Vous aviez 20 ans en 1983, vous n’étiez pas encore dans le métier, aujourd’hui vous cultivez en biodynamie, vous aviez déjà un regard sur le monde ou l’agriculture qui allait vous amener là où vous êtes aujourd’hui en biodynamie ?

"Pas du tout, on en parlait même pas"