Hubert Fournier nous ouvre les portes de sa pâtisserie Le Petit Poucet à Amiens

Aujourd'hui, nous partons à la découverte du Petit Poucet, rue de la République à Amiens. Un lieu chargé d'histoire qui existe depuis 1956 et aujourd'hui, c'est Hubert Fournier qui en est le gérant.

Hubert Fournier, gérant et chef pâtissier du Petit Poucet à Amiens

Hubert Fournier et son équipe vous proposent des p âtisseries, des chocolats, des glaces mais aussi un service traiteur pour tous vos repas d’anniversaires, de mariages, de communions, de réceptions ou de cocktails à Amiens et dans la Somme.

Fort d’une expérience acquise auprès des grands noms de la pâtisserie française (Lenôtre, Dalloyau, Hermé), Hubert Fournier se spécialise dans la fabrication de mets sucrés et salés élaborés. Il nous parle de sa passion, de l'histoire de ce lieu et nous partage sa recette du sablé breton, crème légère et framboises.

Le Petit Poucet à Amiens

Rendez-vous cet été au salon de thé Le Petit Poucet et sa superbe terrasse à l'étage au 34 rue de la République, en centre-ville d'Amiens.