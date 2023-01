Choisir une bière c'est comme choisir un vin, la palette est grande et les brasseurs picards sont nombreux. Avec Nicolas Prudhomme de la Cave du houblon à Amiens, on parle du plaisir de déguster des bières artisanales.

Avant la 1ère guerre mondiale la France comptait de nombreuses brasseries. Puis ce fut le déclin jusque dans les années 80. Depuis une quinzaine d'années, c'est le retour des brasseries artisanales. Et chaque brasseur va mettre sa patte pour offrir aux consommateurs une palette de saveurs étonnantes et subtiles.

A la Cave du Houblon, Nicolas Prudhomme choisit ses bières soigneusement. Il faut de la constance dans la fabrication, de l'originalité et de la qualité. La sélection a évolué depuis 10 ans qu'il va à la rencontre des brasseurs. Il faut aussi faire de la place aux nouveautés. Sa cave est unique, elle s'appuie en premier lieu sur les bières picardes avant d'aller chercher d'autres saveurs ailleurs. Et la Belgique est un excellent pourvoyeur de bonnes bières, leur savoir faire n'est plus à prouver. En 2016, la bière belge est entrée au patrimoine mondiale immatériel de l'UNESCO

Il faut aussi que chaque client trouve son bonheur.

Les brasseurs sont inventifs et sont à l'écoute des goûts de la clientèle. Il se dégage forcément des tendances. Elles se mesurent sur quelques années. Les bières bien houblonnées, comme les IPA, apportent beaucoup de parfums, La tendance c'est aussi de faire mûrir des bières dans des barriques qui ont abritées des alcools comme le whisky ou le cognac par exemple.

Dans quelques mois on pourra, sur l'ancienne filature Cosserat à Amiens, découvrir le BrewPub de Nicolas, Pauline et Vincent. On y boira la bière brassée sur place, se restaurer et vivre des moments festifs et musicaux en famille.