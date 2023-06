Xavier Philippe est éleveur Caprin, installé en bio à La Ferme du Moulin à Prouville. Il transforme le lait en de délicieux fromages d'une douceur exceptionnelle

Lorsque Xavier Philippe s'est installé à Prouville en 2010, tout était en friche et rien n’était construit. C'est un rêve d'enfant qu'il avait mis entre parenthèses, le temps d'embrasser une carrière de sportif de haut niveau. Rameur international puis entraineur d'aviron.

"Dès le départ, je souhaitais produire en BIO. C'était pour moi un élément incontournable"

A la chèvrerie du Moulin Xavier pratique la mono-traite. Le lait est plus riche et aussitôt tiré, il est transformé en fromages et yaourts. Cette rapidité et le choix d'une alimentation très saine concourent à la douceur de ses fromages.

La taille limitée de son cheptel lui permet aussi d'assurer le bien-être de ses bêtes ainsi que la préservation de son environnement.

L'étable à la chèvrerie du Moulin à Prouville © Radio France - Annick Bonhomme

Et la passion de Xavier c'est aussi de transmettre. il accueille enfants et adultes tout au long de l'année sur la chèvrerie.

Et si vous avez envie de tester par vous même la qualité de ses fromages, vous pouvez bien sûr aller à la ferme ou les retrouver à la Biocoop de Dury à l'ïle aux fruits à Amiens et dans certaines AMAP et chez des fromagers.