La fromagerie Julien Planchon fête ses 20 ans !

Cela fait 20 ans que Julien Planchon a repris la fromagerie de Monsieur Quentin à Amiens. L'histoire d'une belle rencontre qu'il nous partage.

Fromager-Affineur, Julien Planchon est né en Picardie. Il y a grandi au sein dans l’exploitation agricole de ses parents. Amoureux de sa région et des produits picards, il prend plaisir au quotidien à faire découvrir les trésors du terroir. Fier de ses origines et conscient de la valeur du travail des petits exploitants, il sélectionne avec soin les producteurs locaux qui fabriquent un fromage d’exception.

Avec son équipe, il propose aujourd'hui plus de 200 fromages aux Halles du Beffroi à Amiens. Depuis 20 ans, nombreux sont les projets que Julien a mis en place et ce n'est pas fini ! Il revient sur ces vingt dernières années et sur ses projets pour les vingt prochaines années.