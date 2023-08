La truite de L'Isle/sorgues du chef du restaurant Le Taurus au Thor

La truite de l'Isle-sur-la-sorgue à la flamme, aux agrumes et sauce hollandaise froide d'Alexis Porret, la truite de l'aigues de Mireille Lesbros, la truite cuisson bleue de Serge et le carpaccio de truite aux noisettes et agrumes de Josiane.

La truite d'Alexis Porret à la flamme, aux agrumes et à la sauce hollandaise froide © Radio France - France Bleu Vaucluse

Réservez votre table au Taurus nouveau restaurant au Thor tenu par Alexis Porret et Mélanie Flosi et commandez vos bières artisanales à Latriche brasserie de Mathieu, le breton, et Christophe, le belge, brasseurs de coeur à Robion.