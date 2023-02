Depuis sa plus tendre enfance, Yann Kermarrec vit et pense : cuisine. Lui qui a exercé comme chef et sous-chef dans différents hôtels nationaux et internationaux, et aujourd'hui revenu sur ses terres en Finistère. Sa cuisine est comme lui, gourmande et généreuse.

La viande de Veau © Getty - istetiana

Aujourd'hui le veau est à l'honneur sur France Bleu Breizh Izel en ce jour de fête des amoureux. Une cote de veau à 2, rôtie aux feuille de Combava, potiron et cédrat, c'est ce que nous propose Yann Kermarrec , ce soir, dans son établissement de Lesneven. Quel parcours, l'origine de sa passion, sa vision de la cuisine, son amour pour la Polynésie Française, une émission autour de la passion d'un passionné. Rendez vous sur le site internet du Coq en Pate pour tout savoir de ce lieu incontournable de Lesneven.