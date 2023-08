Les soupes froides de l'été avec le chef de La Chevalerie à Malaucène

La figue avec la cheffe d'Italie Là-bas et du café Roma à Avignon

Les recettes avec des figues d'Italia Palladino fourrées au chèvre, de Françoise en confiture et en tarte, de Raphaëlle avec du filet mignon de porc et de la tapenade, de Christiane de Buis-les-baronnies en chutney et de Martine-Hélène en Tian