Marc Etienne Mont du restaurant le Vivier à Amiens a choisi l'année 1996

En 1996 Marc Etienne Mont débarque en Picardie au Carlton à Amiens avant d'ouvrir deux ans plus tard son restaurant le Vivier

Côté saveur le dimanche accueille un chef de cuisine, un artisan ou un producteur avec un petit défi à relever, se souvenir d’une année marquante dans sa vie, personnelle ou professionnelle. Un choix qui nous permet de remonter le temps, de nous remémorer quelques évènements qui ont jalonné cette année-là mais surtout de parler d'aujourd'hui.

Cette année là

En 1996 Marc-Etienne Mont débarque à Amiens avec dans l'idée d'ouvrir son premier restaurant. C'est à l'hôtel restaurant Le Carlton situé face à la gare d'Amiens qu'il apprend à aimer la Picardie. Deux ans plus tard il ouvrira le restaurant Le Vivier.

En janvier Jacques Chirac annonce l’arrêt des essais nucléaires français dans le pacifique

Le nucléaire on en parle beaucoup côté énergie, on essaie de décarboner, je ne vais pas vous demander si vous êtes pour ou contre le nucléaire mais le développement durable dans votre cuisine vous en tenez compte ?

Oui de plus en plus on fait appel aux producteurs locaux qui depuis notre arrivée sur Amiens se sont bien diversifiés et viennent aussi nous démarcher

29 janvier : incendie en Italie du célèbre théâtre vénitien, le Fenice, un des hauts lieux de l'art lyrique mondial.

Disparition cette même année de François Mitterand (8 janvier) Gene Kelly (chantons sous la pluie), Ella Fitzgerald, René Lacoste (joueur de tennis), Marcello Mastroianni, Marguerite Duras (née à Saïgon)

Quelle personnalité vous touche le plus ? René Lacoste parce qu'il a réussi à bâtir une entreprise qui existe toujours aujourd'hui

Une autre personnalité en 1996 fait parler d'elle :

Le 17 août Claudie André-Deshays Haigneré, devient la première femme française à partir dans l'espace, à bord de la station russe Mir.

Cette année là on écoutait à la radio