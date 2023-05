Patrick et Nathalie Glorieux de la Ferme du bois à Hébécourt

La Ferme du Bois à Hébécourt, une magnifique ferme céréalière au sud d'Amiens qui accueille ce week-end un salon Vins et Saveurs

Patrick et Nathalie Glorieux sont toujours heureux de vous accueillir chez eux à la Ferme du Boi s. Il y a le gîte, les chambres d'hôtes, les espaces suffisamment grands pour vos réceptions ou évènements. C'est Nathalie qui gère avec une énergie incroyable

Sur la Ferme Patrick produit des céréales et des pommes de terre. Pas besoin de traverser la rue pour aller travailler et chaque jour il profite du paysage. Depuis quelques années il a replanté des haies, source de biodiversité et moyen de lutte contre l'érosion des sols. Quand ses champs furent inondés, il créa une marre pour drainer le trop plein. Ici les chevreuils, les sangliers et les oiseaux font partie du paysage. Attention tout de même de ne pas trop flâner, Patrick est un chasseur.

"Oui parfois les sangliers provoquent quelques dégâts dans les champs mais il faut l'accepter"

Amateurs de bons vins, ils sillonnent régulièrement les caves viticoles sur leur temps libre. A force de nouer des liens, ils ont décidé d'inviter tous les ans des vignerons de toute la France autour du salon Vins et Saveurs et c'est ce samedi 20 et dimanche 21 Mai.