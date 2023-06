Phalla Té et l'année 2014

Phalla Té a ouvert le restaurant cambodgien Cook'n'Asia à Amiens en 2014. Souvenirs de cette année là prétexte à une discussion sur les goûts de Phalla.

Côté saveur le dimanche accueille des artisans, des chefs de cuisine et des producteurs. Notre invité a choisi l'année 2014, l'année où elle ouvre son premier restaurant Cook'n Asia à Amiens avant d'ouvrir Yummi . C'est au retour d'un voyage en Asie que cette envie se confirme et

Cette année là

L’année 2014 commence en fanfare puisque Le 13 janvier la Une de Closer révèle que François Hollande aurait une liaison avec l'actrice Julie Gayet (image du scooter). Le scooter ça fait surtout pensé à l’Italie

Phalla Té est allée en Italie à Rome mais c'est à pied qu'elle a visité la ville

En 2014 sort le 1er tome de l’arabe du Futur de Riad Satouf,

Fan de Manga, elle aime les univers fantastiques

En Mai 2014 Jane Campion (La leçon de piano palme d’or en 93) est présidente du Jury du festival de Cannes. Il faudra attendre presque 30 ans pour qu'une réalisatrice reçoive le trophée : en 2021 Julia Ducournau le reçoit pour Titane et cette année une autre française Justine Triet pour Anatomie d’une chute.

Le cinéma raconte le monde mais fait aussi rêver.

Est-ce qu’on a le temps de rêver quand on gère un restaurant ? Avec l'arrivée du bébé c'est avec lui qu'elle se permet quelques échappées.

En 25014 Brigitte Bardot fête ses 80 ans. Elle donne quelques interviews. Extrait Archives

Grandes manifestations et grèves chez les ouvriers du textile au Cambodge en 2014. Ils réclament 160 dollars, ils obtiendront 100 dollars (par mois) au lieu des 58 pour 6 jours de travail.

Avoir les 2 cultures pour vous c’est synonyme de richesses ou de difficultés ?

Sans hésiter c'est une richesse même s'il faut s'adapter parfois.

Cette année-là on écoutait à la radio :

Christine and the Queens/ Paradis perdus et Saint Claude,

Shy’m : La Maline

Indila /dernière danse,

Imany /Don’t be so shy

Stromae /Tous les mêmes

Pharell Williams : Happy c'est le choix de Phalla

Accord européen sur le climat (24 octobre 2014)

Les 28 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne s'engagent à réduire d'au moins 40 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030.

Ce sera désormais une réduction de 50%, conformément au nouvel objectif fixé par l'UE depuis deux ans. Aujourd'hui, la France en est à un recul de 25%. Tout le monde est concerné : les grosses entreprises, l’état et les collectivités locales et les particuliers pour ¼.

La cheffe de petite entreprise que vous êtes agit comment côté environnement ?

C'est en partie à cause des plats à emporter proposés dans le premier restaurant et du gaspillage en emballages généré qu'elle décide d'ouvrir Yummi où même si l'on peut continuer à venir chercher des plats à emporter, on vient surtout s'asseoir et manger à table. Et pour ce qui est de l'emporté n'hésitez pas à amener votre plat

Vous cuisinez comment à la maison puisque votre compagnon est picard ? Le soir c'est cuisine française. Phalla adore les plats mijotés