Philippe Vermesse et l'année 1982

En 1982 Philippe Vermesse, la cuisine de Papet à Eplessier, rencontre Isabelle. Depuis ils ne se sont plus quittés

Côté saveur le dimanche, l'émission qui accueille, un professionnel des métiers de bouche. Ce matin nous recevons Philippe Vermesse. On remonte le temps pour se souvenir de quelques évènements importants qui ont jalonné l'année 1982, une année importante dans sa vie

En 1982 Philippe Vermesse recroise Isabelle. Ils s'étaient connus au lycée. Ils ne se sont presque plus quittés. Aujourd'hui c'est ensemble qu'ils vous accueillent à La Cuisine de Papet à Eplessier. Un estaminet où l'on vient déjeuner, jouer aux jeux traditionnels picards et flamands ou aux cartes. Un lieu de vie dans un petit village de la Somme

Cette année là

3 avril 1982 c'est le premier vol de l'Airbus A310

Premier appareil commercial du monde commandé par les technologies numériques, l'A310 est un modèle d'avion de ligne long-courrier à large fuselage construit par Airbus.

24 juin 1982 , un Français dans l'espace

Premier Français dans l'espace, le colonel Jean-Loup Chrétien décolle à bord du vaisseau Soyouz T depuis le cosmodrome de Baïkonour (ex-Union soviétique) pour rejoindre la station Saliout 7 où séjournent déjà deux autres cosmonautes en vol longue durée.

1er décembre 1982 sortie du film de Spielberg E.T. l'extra-terrestre

Ce film remportera un succès planétaire et sera récompensé par les oscars des Meilleurs effets spéciaux, du Meilleur son et de la Meilleure musique.

Et on retombe sur la terre et elle fera mal ce 8 juillet 1982 L a France perd en demi-finale de la coupe du Monde de foot contre l’Allemagne,

Dans le poste et les walkmans en 1982 on écoutait :