Raphaël Delva éleveur bovins à Eplessier

L'élevage de vaches laitières en bio : Une affaire de famille à la ferme du Rivetin à Eplessier dans la Somme.

Raphaël Delva a rejoint son frère en 2020 sur l'exploitation familiale. A Eplessier on élève des vaches laitières : la prim’Holstein, la jersiaise et la kiwi.

A l'arrivée de Raphaël la question de la conversion en bio avait déjà été réglée. Pas envie de s'abimer la santé ni celle des animaux. Faut dire qu'avec une maman infirmière, les arguments en faveur du bio furent très vite une évidence. Un beau challenge pour Raphaël quand il arrive avec son diplôme d'ingénieur agronome en poche.

C'est la 3ème génération d'éleveurs chez les Delva. Après le grand-père et le père c'est au tour des deux fils de s'atteler à la tâche. Ici pas de circuits courts pour le moment, le lait part à Abbeville avant d'être vendu partout en France. Et pour le moment pas de transformation, c'est un autre métier.

La dernière nouveauté un hangar pour la traite en plein milieu des prés, parce qu'une fois le printemps arrivé les vaches vont brouter l'herbe des pâtures et passer la nuit à la belle étoile. Le réseau hydraulique et les clôtures, tout a été repensé pour faciliter le travail de l'homme. Les cultures dans les champs vont nourrir les bêtes et le colza, lui, sera en partie embouteillé pour venir assaisonner nos salades. une huile bio de 1ère pression à froid bien sûr.

