Couleurs de Nice et de la Côte d'Azur

La famille Grimaldi est la plus ancienne dynastie régnante d'Europe. Son nom est indissociablement lié à la Principauté de Monaco. En 1297, François Grimaldi établit l'autorité de la famille sur le Rocher.

Puis, la Principauté a connu des fortunes diverses : en 1848, elle doit céder Menton et Roquebrune au Royaume de Piémont-Sardaigne.

Mais, ce qui caractérise la Principauté est sa résilience et sa capacité à se projeter vers l'avenir, comme lorsqu'elle mise, à la fin du XIXème et tout au long du XXème siècle, sur le tourisme, l'événementiel, le secteur immobilier ou encore la protection de l'environnement. La Principauté porte l'empreinte de tous les secteurs où elle a investi pour vivre avec son temps : le Casino de Monte Carlo, l'Hôtel de Paris et l'Opéra sont emblématiques de sa vie culturelle et touristique, le musée océanographique, lui, traduit les préoccupations environnementalistes qui sont celles de la famille Grimaldi. Celle-ci a su faire rayonner la Principauté à travers la tenue d'événements internationaux qui attirent les caméras du monde entier, comme lors du Grand Prix de Monaco ou encore le Tournoi de tennis de Monte Carlo.

Les Grimaldi ont été les acteurs clés des transformations qui ont permis à Monaco de vivre avec son époque, de François Grimaldi, en 1297, à Albert II, aujourd'hui, en passant par le règne fondamental de Rainier III qui a su faire entrer la Principauté dans le règne de la médiatisation en rendant public son mariage avec Grace Kelly en 1956.

