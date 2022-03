Villefranche sur Mer est l'un des sites les plus anciennement habités de la Côte d'Azur.

A l'époque romaine, Villefranche a pour nom "Olivula Portus" et sa rade est un espace attractif qui draine une population nombreuse de marchands et de commerçants. Sa rade est vulnérable : au Moyen Age, elle fait l'objet de nombreuses attaques pirates, ce qui conduit les habitants à délaisser le site.

En 1295, le comte de Provence Charles II souhaite repeupler la rade : il refonde une ville qui se nomme "Villa franca" ou Villefranche ; elle est exemptée d'impôts , ce qui lui permet d'attirer à nouveau des habitants. En 1388, le duc de Savoie devient le nouveau seigneur de Villefranche sur Mer. Les ducs de Savoie fortifient Villefranche sur Mer au XVI° siècle pour protéger le site de la marine de guerre française et ottomane : le fort du mont Alban et la citadelle Saint-Elme sortent de terre. Villefranche est donc un port de guerre et un site fortifié.

Entre 1793 et 1815, Villefranche, qui se nomme Villefranche en Piémont, est occupée par les Français. Le roi de Piémont Sardaigne administre à nouveau la ville, entre 1815 et 1860, année de rattachement du comté de Nice à la France : entre 1856 et 1860, il autorise la marine de guerre russe à mouiller dans la rade de Villefranche. La vocation militaire du port est de plus en plus concurrencée par de nouvelles activités, comme le tourisme. Celui-ci se développe grâce à l'arrivée d'une clientèle internationale, les Russes, les Anglais, les Belges et les Américains. Aujourd'hui, Villefranche sur Mer est le deuxième port de croisière de France sur la Méditerranée après Marseille.

