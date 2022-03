Couleurs de Nice et de la Côte d'Azur

La région Sud compte d'importants sites touristiques en lien avec la présence romaine que ce soit à Arles, Fréjus, Avignon, Aix en Provence. Aujourd'hui, les Guides de France vous emmènent à Antibes, Nice Cimiez et La Turbie.

C'est à Antibes que se trouvent les traces les plus riches de la présence romaine. Les Romains ont investi la ville au milieu du IIème siècle avant notre ère dans les espaces formés, aujourd'hui, par le cours Masséna, la rue de la République et le musée Picasso. Ils ont alimenté la ville en eau potable grâce à deux aqueducs, dont les restes sont encore visibles.

A l'époque d'Octave Auguste, entre -27 et 14, les Alpes Maritimes se développent : les Romains construisent une route, la via Julia Augusta, qui relie le sud de la Gaule à l'Italie ; Cimiez, aujourd'hui quartier romain de Nice, devient la capitale de la province impériale des Alpes Maritimes, tandis qu'à la Turbie, un trophée est construit pour marquer la frontière entre cette province et l'Italie.

Réservez votre visite guidée d'Antibes pour mieux connaître son passé romain.

Les Guides de France vous font découvrir le quartier romain de Nice, Cimiez.

Franck Balbi, guide conférencier, vous emmène à la Turbie pour mieux connaître son patrimoine romain.