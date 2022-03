Couleurs de Nice et de la Côte d'Azur

En 1940, l'Italie rejoint l'Allemagne dans la guerre contre la France et la Grande-Bretagne. Les armées du Duce s'installent sur la Côte d'Azur, à Nice et à Menton : le projet de Mussolini consiste à récupérer les territoires que le Piémont-Sardaigne a cédés à la France en 1860 à savoir la Savoie et le comté de Nice. En novembre 1942, les Allemands envahissent la zone sud et remplacent progressivement les Italiens dans les Alpes Maritimes comme force d'occupation.

Le 15 Août 1944, deux mois après le débarquement de Normandie, la 7ème armée du général Alexander Patch débarque sur la Côte d'Azur, au Dramont, non loin de Saint Raphaël. Ce débarquement conduit à la libération des principales villes de la Côte d'Azur. Les soldats américains qui ont perdu la vie au cours des opérations sont enterrés au cimetière américain de Draguignan dont Franck Balbi vous parle aujourd'hui.

